Scholen hebben weer Paarse Vrijdag

Op scholen in het hele land is het weer Paarse Vrijdag, de jaarlijkse actiedag in samenwerking met lhbti+-belangenbehartiger COC Nederland en de leerlingengroepen aangesloten aan de GSA, de Gender & Sexuality Alliance. Volgens het COC doen elk jaar meer dan duizend middelbare scholen en mbo's mee aan de dag ter ondersteuning van de genderdiversiteit en seksuele diversiteit, maar haken ook steeds meer basisscholen aan. Het COC noemt de actiedag "nog altijd hard nodig: 'homo' is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord op school, en lhbti+-leerlingen worden vaker gepest dan leerlingen die dat niet zijn. Daarom is het belangrijk dat kinderen al vanaf de basisschool leren dat iedereen erbij hoort, en dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is." Het thema is dit jaar All day, every day "omdat je het hele jaar door jezelf moet kunnen zijn, en niet alleen op Paarse Vrijdag" . Scholen konden pakketten bestellen met spullen en informatie om de dag vorm te geven. "Voor middelbare scholen en mbo's hebben we al jaren een maximum van duizend pakketten beschikbaar: deze zijn altijd in no-time weg, en we weten dat scholen ook meedoen met digitale middelen of eigengemaakte tools", aldus het COC eerder deze week. Op dat moment waren er voor de basisscholen zelfs al meer dan 1700 pakketten besteld. Op middelbare scholen en mbo's zijn clubjes leerlingen actief die zich inzetten voor een fijne en veilige school voor iedereen. Op basisscholen geven leerkrachten en schoolleiders vorm aan de Paarse Vrijdag. Het COC helpt hen met lesbrieven over 'jezelf zijn'. Er zijn ook een Paarse Vrijdag-lied en de Grote Paarse Vrijdag Spelshow.