Hamas: Israëlische reddingsoperatie verijdeld, gijzelaar gedood

Hamas zegt een Israëlische operatie om gijzelaars te bevrijden in de Gazastrook te hebben verijdeld. Er zouden meerdere doden zijn gevallen, onder wie een gijzelaar. De gedode gijzelaar was volgens Hamas een 25-jarige Israëlische militair. Hoe de gijzelaar om het leven is gekomen, is niet duidelijk. De militante Palestijnse beweging Hamas viel Israël op 7 oktober aan en nam daarbij volgens de Israëlische krijgsmacht zo'n 240 gijzelaars gevangen, onder wie Israëlische burgers, militairen en buitenlanders. Tijdens een gevechtspauze van een week, eind november, liet Hamas zo'n honderd gijzelaars vrij. Israël liet 240 Palestijnse gevangenen vrij.