De katholieke kerk heeft het heel moeilijk gemaakt om misbruik te melden

Het meldpunt voor seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk is slecht toegankelijk en de regels zijn te streng. Slachtoffers van misbruik in de kerk ervaren daardoor hoge drempels om hun verhaal te doen, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad

De krant ging op onderzoek uit na de schokkende reportages uit België. In Nederland heeft de kerk de mogelijkheden om misbruik te melden (opzettelijk?) heel moeilijk gemaakt en de onafhankelijkheid is niet gegarandeerd.

De voornaamste bevindingen:

• Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag van de katholieke Kerk was maandenlang onbereikbaar, en de site is onpersoonlijk.

• De meldingstermijn van twee jaar is in strijd met richtlijnen van het Vaticaan en volgens deskundigen zeer problematisch.

• De kerkleiding kreeg meer invloed op het meldpunt.