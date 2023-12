Radicaal-rechtse politica Le Pen voor de rechter om verduistering

De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen, haar partij Rassemblement National (RN) en 26 handlangers komen voor de rechter omdat ze worden verdacht van verduistering van Europees overheidsgeld tussen 2004 en 2016. Dat hebben twee onderzoeksrechters besloten, meldt justitie in Parijs. De eerste zitting is op 27 maart, daarna gaat het verder in oktober en november. "Helaas komt deze beslissing niet als een verrassing", aldus een advocaat van Le Pen. Het onderzoek naar meervoudig presidentskandidaat Le Pen en anderen begon in maart 2015, toen het Europees Parlement meldde dat het mogelijke onregelmatigheden had geconstateerd bij de salarissen van parlementaire medewerkers. Le Pen werd in juni 2017 aangeklaagd voor "schending van vertrouwen" en "medeplichtigheid", beschuldigingen die later werden veranderd in "verduistering van openbare middelen". Ze zat van 2004 tot 2017 in het Europees Parlement. Het openbaar ministerie verdenkt de voormalige voorzitter van de RN (opvolger van de partij Front National) ervan een "frauduleus systeem te hebben opgezet voor het verduisteren van Europese fondsen ten voordele van zichzelf, via de fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers". De aangeklaagden kunnen worden veroordeeld tot maximaal tien jaar cel. Ook zijn er boetes mogelijk tot maximaal 1 miljoen euro of het dubbele van het bedrag van de opbrengst van het misdrijf.