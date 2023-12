Macron: de Notre-Dame wordt over precies een jaar heropend, liefst door de Paus

Met nog precies een jaar tot de grote heropening is in Parijs stilgestaan bij het werk dat is verzet aan de Notre-Dame. De Franse president Emmanuel Macron beklom de steigers rond de beroemde 96 meter hoge vieringtoren die in oktober 2019 instortte en beloofde dat de opening volgens planning op 8 december 2024 zal doorgaan. Hij hoopt dat de paus de opening bijwoont. "De deadlines worden gehaald. Het is een formidabel beeld van hoop en van een Frankrijk dat zichzelf herbouwd heeft", zei de Franse president op de steigers. Deze woensdag werd het kruis bovenop de toren gemonteerd, later volgt de windhaan. Ook aan het dak wordt nog gewerkt. De president sprak van een "belangrijk en emotioneel moment". Macron hielp ook de naam van de voormalige hoogste militair van Frankrijk in het hout van de nieuwe vieringtoren, die op de kruising van de kathedraal staat, te beitelen. Jean-Louis Georgelin overzag het werk aan de Notre-Dame tot zijn dood bij een wandelongeluk, in augustus van dit jaar. Macron kondigde verder aan dat er een nieuw museum aan de kathedraal gewijd wordt. Dat moet op hetzelfde eilandje in de Seine komen te staan als waar de kathedraal in de 12e eeuw werd gebouwd.