EU op klimaattop: verzet OPEC tegen fossiele stop is schandalig

Het verzet van oliekartel OPEC tegen mogelijke afspraken op de klimaattop over het uitfaseren van fossiele brandstoffen is schandalig, vindt de Spaanse vice-premier Teresa Ribera die de EU-landen vertegenwoordigt in Dubai. "We zeggen niet dat we morgen al stoppen met fossiele brandstoffen. Maar we moeten afspraken maken zodat we op termijn ermee kunnen stoppen." Ook Eurocommissaris Wopke Hoekstra is het hiermee eens. Vrijdag kwam naar voren dat OPEC-chef Haitham Al Ghais een brief heeft gestuurd aan dertien lidstaten aangesloten bij het oliekartel. Daarin riep hij ze op om niet in te stemmen met plannen gericht tegen fossiele brandstoffen. Dat terwijl er dit jaar tijdens COP28 juist concrete voorstellen op tafel liggen om op termijn te stoppen met fossiele brandstoffen. "Minister Ribera en ik 'pushen' niet op een uitfasering van fossiel omdat we dat leuk vinden", benadrukt Hoekstra ook voor zijn toespraak zaterdag op de klimaattop. "Dat doen we omdat wetenschappers zeggen: er is geen ander alternatief. En we hebben geen tijd meer." Ribera ziet op de top al een "grote meerderheid" die "het juiste wil doen". Dus het is belangrijk om verder te gaan dan het eigen belang, zegt ze. "Op deze klimaattop willen we een betekenisvol en goed resultaat behalen voor de uitfasering van fossiele brandstoffen en voor de energietransitie. En tegelijkertijd willen we de toegang tot energie voor iedereen garanderen."