Taylor Swift-Tour brengt meer dan een miljard dollar op

De Eras Tour van Taylor Swift is de eerste tour in de geschiedenis die meer dan een miljard dollar opbrengt. Volgens de Britse krant The Mirror heeft de tour, die negen maanden geleden is begonnen, tot nu toe 1,04 miljard dollar opgeleverd. Dat is meer dan 950 miljoen euro. Het vorige record stond op de naam van Elton John, die over een tijdspanne van vijf jaar ruim 930 miljoen dollar (ongeveer 860 miljoen euro) omzette. Dat deed hij met de Farewell Yellow Brick Road Tour. Swift heeft tot nu toe 4,35 miljoen tickets verkocht voor 60 concerten. De shows brachten per keer meer dan 16 miljoen euro op. Bezoekers gaven gemiddeld ongeveer 222 euro uit aan een ticket. Het einde van de Eras Tour staat gepland in december 2024. Mogelijk heeft de popster tegen die tijd 2 miljard dollar (1,85 miljard euro) verdiend.