Intense gevechten in het zuiden van de Gazastrook

Het Israëlische leger en de Palestijnse militante groepering Hamas zijn zondag verwikkeld in hevige gevechten in het zuiden van de Gazastrook, waar honderdduizenden mensen hun toevlucht hebben gezocht. Zondagochtend voerden Israëlische vliegtuigen "zeer gewelddadige luchtaanvallen" uit nabij Khan Younis en op de weg tussen deze zuidelijke stad en Rafah, vlakbij de grens met Egypte, zegt de door Hamas geleide regering van de Gazastrook. Een journalist van persbureau AFP meldt de aanvallen in het zuiden van Gaza. Het Israëlische leger zegt dat het zijn operaties in de zuidelijke Gazastrook heeft "geïntensiveerd". "We moeten de druk opvoeren", zei legerchef Herzl Halevi, die eraan toevoegde dat een groeiend aantal Hamas-strijders is "gedood". Zaterdag kwamen in het gebied vier Israëlische soldaten om het leven. Aan het begin van zijn grondoffensief vroeg het Israëlische leger de bevolking van de noordelijke Gazastrook om naar het zuiden te gaan. Maar door de intensivering van de gevechten in het zuiden en na een Amerikaans veto bij de Verenigde Naties over een resolutie rond een staakt-het-vuren, groeit de bezorgdheid onder de burgerbevolking in de Gazastrook.