Bewoners Zuid-Limburg bang voor nieuwe overstromingen

Bewoners van plaatsen langs de Geul in Zuid-Limburg willen betere bescherming tegen overstromingen. Komende week spreken bewoners, verenigd in de stichting Samen tegen Wateroverlast, het algemeen bestuur van het waterschap Limburg daarover toe. Ook waterschapspartij AWP pleit voor een hogere norm voor wateroverlast in Limburg.

Volgens landelijke afspraken moeten bebouwde gebieden, zoals dorpen en steden, dusdanig beschermd zijn dat de kans op een overstroming per jaar een op honderd is. Oftewel: het gebied is zo goed beschermd, dat een overstroming hoogstens eens per honderd jaar voorkomt. In het Heuvelland in Zuid-Limburg heeft de provincie echter op veel plekken een norm van 1 op 25 voor bebouwd gebied vastgesteld. Statistisch gezien kunnen inwoners daar dus eens per 25 jaar te maken krijgen met een overstroming.

Dat moet anders, vindt de stichting, waar 125 mensen uit Schin op Geul en Valkenburg bij zijn aangesloten. Secretaris Paul Smeets woont al sinds de jaren zeventig in Schin op Geul. Hij maakte vier keer een overstroming mee in zijn dorp, waarvan de laatste in 2021. Toen werd de regio hard getroffen door het water. De gevolgen waren heftig. "Het heeft een jaar geduurd voor onze woonruimte weer helemaal in orde was."

Het water kan, als het flink regent in het heuvellandschap, zowel van de hellingen komen als uit de Geul, zegt Smeets. Vooral aan dat laatste kan de overheid meer doen, vindt hij. Hij wil dat er structureel meer ruimte komt voor de rivier, met dammen voor de bescherming van bebouwd gebied. Dit soort maatregelen moet uiteindelijk leiden tot de norm van een op honderd, vindt de stichting.

Ook waterschapspartij AWP pleit voor betere bescherming voor heel Limburg. Bestuurslid Marja Hilders kaartte het onderwerp al vaker aan. Ze wil dat het waterschap bij de provincie gaat vragen om de hogere norm. Deze week vroeg ze ook de Limburgse gouverneur Emile Roemer in een brief om actie. AWP wil onder meer dat de norm voor nieuwbouw wordt verhoogd, liet ze Roemer weten.

Volgens de provincie is het halen van de norm van een op honderd in het hele Heuvelland "te geforceerd". Gezien de aard van het hellende landschap is dit alleen met "zeer ingrijpende" maatregelen mogelijk en de kosten zijn hoog. De provincie werkt met onder meer het waterschap aan waterveiligheid in het gebied. Daar hoort volgens een woordvoerster ook een grotere zelfredzaamheid van bewoners bij. Zo kunnen zij stopcontacten in huis hoger plaatsen en kiezen voor een tegelvloer in plaats van hout.