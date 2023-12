Hamas: Israël krijgt geen gijzelaars terug zonder onderhandelen

De gewapende vleugel van Hamas heeft gezegd dat Israël geen van zijn gijzelaars zal kunnen terughalen, tenzij het gesprekken aanknoopt over het ruilen van gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen in Israël. De woordvoerder van de Al Qassam-brigades zei in een audiotoespraak die werd uitgezonden door de nieuwszender Al Jazeera dat Israël niet in staat zal zijn om de gegijzelden met geweld terug te krijgen. Hij verwees naar een "mislukte operatie" om een van hen te bevrijden. Hij beweerde ook dat Hamasstrijders 180 Israëlische voertuigen voor personentransport, tanks en bulldozers gedeeltelijk of volledig hadden vernietigd sinds de gevechten in Gaza zijn hervat na een staakt-het-vuren waarin gevangenen tegen gijzelaars werden geruild.