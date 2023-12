Zelensky ziet strijdmakker in nieuwe Argentijnse president

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat hij met de Argentijnse ultraliberale president Javier Milei een nieuwe bondgenoot heeft in de strijd tegen Rusland. Tijdens zijn bezoek aan Buenos Aires omhelsde Zelensky Milei en zei hij "overtuigd te zijn dat de samenwerking tussen Oekraïne en Argentinië zal toenemen". De nieuwe Argentijnse president kreeg internationaal vooral veel aandacht door zijn radicale voorstellen, zoals het afschaffen van de centrale bank en het vervangen van de lokale munt door de dollar. Maar Zelensky zag bij de populist ook "duidelijk steun voor Oekraïne". Milei had onder meer voorgesteld om een vredestop voor Oekraïne te organiseren in zijn land. Zelensky prees "de nieuwe start" voor Argentinië waar Milei het tijdens zijn inauguratietoespraak over had, en zei de nieuwe president en het hele Argentijnse volk succes te wensen. Poetin Na zijn overwinning in november kreeg Milei ook felicitaties van de Russische president Vladimir Poetin, hoewel de Argentijn eerder had aangegeven de relaties met Rusland te willen verbreken. "We zullen Milei beoordelen op basis van de uitspraken die hij doet na zijn beëdiging", zei de Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov toen. Ook de Hongaarse premier Viktor Orban was bij de inauguratie van Milei aanwezig. Zelensky ging kort met Orban in gesprek, maar het is niet duidelijk wat de twee tegen elkaar hebben gezegd. Orban ligt dwars als het gaat om de toetredingsgesprekken van Kyiv tot de Europese Unie.