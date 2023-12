Netanyahu aan Hamasstrijders: geef jullie over, einde nadert

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Hamasstrijders opgeroepen hun wapens neer te leggen en de strijd te staken. "Ik zeg tegen de terroristen van Hamas: het is afgelopen", zei Netanyahu. "Sterf niet voor Sinwar. Geef je nu over." Met Sinwar verwijst hij naar Yahya Sinwar, de leider van Hamas in de Gazastrook. Volgens Netanyahu hebben de afgelopen dagen "tientallen terroristen van Hamas" zich overgegeven aan Israëlische troepen. Hij stelt dat hoewel de oorlog nog gaande is, het einde van Hamas nadert. Sinds de start van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn bijna 18.000 Palestijnen omgekomen. Aan Israëlische zijde vielen 1200 doden, de meesten tijdens de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. De voorbije dagen woedt de strijd vooral rond de stad Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook.