VN op klimaattop: stop met tactische blokkades

Stop met de "tactische blokkades" tijdens de onderhandelingen op de klimaattop in Dubai. Dat is de oproep van Simon Stiell, baas van VN-klimaatorganisatie UNFCCC. "Elke strategisch geplaatste landmijn" kan volgens hem een goede uitkomst opblazen. Op de een-na-laatste dag van de COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten begint de tijd te dringen. Terwijl landen hiervoor optimistisch waren en herhaalden constructief in gesprek te zijn, is in de toespraak van Stiell nu ook dreiging te horen. Deze klimaattop moet alle landen helpen "om uit deze puinhoop te komen", benadrukt hij. Ook herhaalde hij dat de hele wereld toekijkt. Volgens Stiell is het nu aan de landen om tot een "ambitieuze uitkomst" te komen. Hij hoopt dat het binnen de komende 24 uur gaat lukken. "Ik hoor vooral het verlangen om hier met íets weg te gaan." De afgelopen dagen werd duidelijk dat de kans bestaat dat landen in Dubai met elkaar afspreken om fossiele brandstoffen te gaan uitfaseren om de opwarming van de aarde te beperken. Maar het is duidelijk dat hier nog geen consensus over is. Met name oliestaten lijken dit tegen te werken. Maatschappelijke organisaties wijzen er ook op dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten wel voor een uitfasering pleit, maar de grootste oliestaat ter wereld staat ondertussen steeds meer olie- en gasvelden toe.