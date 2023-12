Deense politie doet bizarre oproep: “Gebruik geen broodrooster om accu van e-car mee voor te verwarmen”

Het is koud in Scandinavië, en dat is slecht nieuws voor de vele elektrische autobezitters in het hoge noorden. De accu's presteren namelijk het beste tussen de 20 en 40 graden Celsius; bij extreme hitte of kou wordt de actieradius een stuk kleiner. Voor je het weet kun je nog maar half zo ver rijden op een volle accu.

Autofabrikanten bouwen daarom soms complexe systemen in – een geïntegreerde kachelstand voordat de motor wordt gestart – om de accutemperatuur op peil te houden. Maar lang niet alle e-cars beschikken over zo'n systeem. Nu denken bepaalde Denen slim te zijn; ze hebben een accu-opwarmtruc bedacht met een broodrooster, maar dat is helemaal mis gegaan in het kleine stadje Stenlille.

Niet alleen vloog de auto in brand, ook de carport en een nabijgelegen woning liepen grote brand- en rookschade op. Gelukkig raakte niemand gewond bij de toasterflater, maar de Deense politie van Sydsjælland en Lolland-Falster voelde zich naar aanleiding hiervan wel geroepen om een persbericht uit te doen. “Gebruik geen broodrooster om accu van e-car mee voor te verwarmen”, is vrij vertaald de strekking van de oproep.

De eigenaar van de uitgebrande wagen kan een hoge boete in de brievenbus verwachten.