Eén op de vijf jonge Amerikanen denkt dat de Holocaust een mythe is

Jongvolwassen Amerikanen vallen massaal voor antisemitische complottheorieën op sociale media, blijkt uit onderzoek van YouGov en The Economist. Eén op de vijf 18- tot 29-jarigen denkt dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden. Onder 30- tot 44-jarigen onderschrijft 8 procent de stelling 'De Holocaust is een mythe'.

Bij 45-plussers leeft deze denkwijze totaal niet. The Economist trekt een verband met de opkomst van social media, dat bol staat van desinformatie en complottheorieën. Opvallend is dat hierbij geen link gevonden is tussen opleidingsniveau en Holocaust-ontkenning.

Amerikanen tussen 18 en 29 jaar hebben ongeveer evenveel vertrouwen in informatie op social media als berichtgeving van nationale nieuwsnetwerken. Daarbij vergaart één op de drie jongvolwassenen zijn nieuws voornamelijk op TikTok, blijkt uit recent onderzoek van de onafhankelijke denktank Pew Research Centre.

Uit onderzoek van data-intelligence bedrijf Generation Lab blijkt dat jonge volwassenen die TikTok gebruiken veel vaker antisemitische overtuigingen koesteren. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek door Schoen Cooperman Research dat in Nederland 6 procent van de jonge mensen 'Holocaustontkenners' zijn. Nog eens 17 procent gelooft dat 'het aantal slachtoffers overdreven wordt'.

