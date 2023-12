Het nieuwe voorstel voor de eindtekst dat nu op tafel ligt bij de klimaattop COP28 in Dubai is teleurstellend, vindt Eurocommissaris Wopke Hoekstra. "Dat kan ik niet verbloemen", erkende hij. De EU wil dat landen op de top met elkaar afspreken dat ze fossiele brandstoffen gaan uitfaseren, herhaalde hij. Dat staat niet zo in de nieuwe versie van de eindtekst die maandag gepubliceerd is.