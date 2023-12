Woensdag bekend wie bij SP stokje overneemt van Marijnissen

De SP maakt komende woensdag bekend wie de fractie in de Tweede Kamer gaat leiden. De nieuwe fractievoorzitter neemt het stokje over van Lillian Marijnissen, die afgelopen weekend haar vertrek aankondigde. Marijnissen liet zaterdag via een verklaring op X weten zich terug te trekken. Na opnieuw verloren verkiezingen heeft de partij een "nieuw gezicht nodig", meldde ze. Bij de Kamerverkiezingen van vorige maand verloor de partij opnieuw flink. Er bleven vijf zetels over. Dinsdagmiddag neemt Marijnissen afscheid van het parlement. Dit gebeurt rond 15.00 uur in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Woensdagochtend om 09.00 uur wordt in Nieuwspoort in Den Haag bekendgemaakt wie het fractievoorzitterschap van haar overneemt. Door het vertrek van Marijnissen komt Sarah Dobbe in de Tweede Kamer. Zij was de afgelopen jaren voorlichter van de Kamerfractie en staat op nummer zes van de kandidatenlijst. Haar installatie zal plaatsvinden op woensdag of donderdag. Het exacte moment wordt nog bepaald, aldus de SP in een verklaring.