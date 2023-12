Zelensky: uitstel Amerikaanse hulp droom die uitkomt voor Poetin

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt een eventueel uitstel van Amerikaanse militaire hulp in de oorlog tegen de Russen een droom die uitkomt voor de Russische leider Vladimir Poetin. "Poetin moet verliezen", zei Zelensky in een toespraak op de National Defense University in Washington. "Jullie kunnen rekenen op Oekraïne, en wij hopen net zo goed op jullie te kunnen rekenen." Hij verwees naar het geruzie in het Amerikaans parlement over een nieuw militair hulppakket voor Oekraïne: "Als er iemand is die geïnspireerd wordt door onopgeloste kwesties op Capitol Hill, dan zijn het Poetin en zijn zieke kliek wel." Volgens Zelensky zien ze "hun dromen uitkomen als ze de vertragingen zien" en "als de steun voor de vrijheidsstrijders afneemt." De Oekraïense president heeft dinsdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden.