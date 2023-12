Myanmar gaat Afghanistan voorbij als grootste opiumproducent

Afghanistan is niet langer de grootste producent van opium ter wereld. Dit jaar ging Myanmar het land met een productie van een geschatte hoeveelheid van 1080 ton opium voorbij, meldt het Drugs- en Criminaliteitbureau (UNODC) van de Verenigde Naties in een rapport. De teelt van papaver voor opium daalde in Afghanistan met 95 procent sinds de Taliban in april 2022 een verbod instelden. Afghanistan produceerde dit jaar naar schatting nog 333 ton opium. De Taliban beloofden in 2021 een einde te maken aan de illegale drugsproductie in Afghanistan. Zo hebben ze de teelt van de papaverplant, waarvan opium en heroïne worden gemaakt, verboden. Afghanistan was lange tijd de grootste opiumproducent ter wereld.