Laatste versie van slottekst op COP roept op tot energietransitie

De laatste versie van de slottekst op de klimaattop in Dubai bevat een duidelijke oproep om in de energiesector een omslag te maken. Landen zouden "weg moeten gaan" van fossiele brandstoffen in deze sector om op termijn geen uitstoot van broeikasgassen meer te veroorzaken. Het voorstel gaat nog niet zo ver als de Europese Unie van tevoren zei te willen. Er staat niets in de tekst over het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

De voorzitter wil waarschijnlijk dat landen het eens worden over de slottekst in een plenaire zitting. De verwachting is dat die om 09.30 uur (lokale tijd) begint, maar er is al veel uitgelopen op deze top, dus zeker is dat niet.