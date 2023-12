Face tape: de rage om rimpels weg te werken met plakband. Goed idee?

We gebruiken plakband voor allerlei dingen - om cadeaus in te pakken, een gebroken bril te repareren of als een geïmproviseerde pluisroller te fungeren.

Maar hoe zit het met het gebruik van tape op je rimpels? Of om je een mini facelift te geven?

Hoewel het idee van gezichtstape al jaren bestaat, is de facelift-hack populair geworden dankzij TikTok.

Maar voordat je die Scotch®-tape uitrolt en aan je gezicht gaat werken, lees even verder voor wat plastisch chirurg Martin Newman te zeggen heeft over de risico's en of face taping echt werkt.

Hoe werkt face taping?

Dr. Newman zegt dat er twee verschillende soorten gezichtstape zijn.

De eerste omvat het gebruik van tape en een touwtje.

"Je plakt twee stukken tape met touwtjes vast", legt hij uit. "Je plaatst de tape bij elk van je slapen en dan trek je en bind je de touwtjes achter je hoofd."

Dit is bedoeld om je een opgeheven blik rond je ogen en wangen te geven. Degenen die deze techniek gebruiken, zullen het touwtje onder hun haar moeten verbergen.

"Deze methode kan nuttig zijn om je uiterlijk tijdelijk te veranderen, bijvoorbeeld als je poseert voor een foto", zegt dr. Newman.

De tweede manier is om afzonderlijke stukjes tape te gebruiken om rimpels glad te strijken.

"Het idee hier is dat je een stuk tape neemt en het op rimpels plaatst", zegt dr. Newman. "Dan ga je naar bed en word je 's ochtends wakker. Als je het verwijdert, is de rimpel weg."

Vermindert het rimpels?

Ja... maar het is een tijdelijke oplossing.

"Je huid is zacht en enigszins vormbaar", zegt Newman. "Dus je kunt een stuk tape op je gezicht doen en het zal de rimpel doen verdwijnen."

Maar als je eenmaal de tape hebt verwijderd?

"Je rimpels zullen terugkomen", zegt hij. "Het is een kortstondig fenomeen."

Is het veilig te gebruiken?

Hoewel het onschadelijk lijkt om een stuk tape op je huid te plakken, zijn er een paar problemen, volgens Newman.

"De tape kan het stratum corneum, de buitenste laag van je huid, verwijderen", legt hij uit. “Je gebruikt ook giftige lijmen op je gezicht, die dermatitis of irritatie van de huid kunnen veroorzaken. Je zou ook een allergische reactie kunnen veroorzaken.”

Er is ook een risico op het veroorzaken van blaren, wat kan leiden tot littekens.

Dr. Newman adviseert dat als je face tape gaat proberen, je moet zoeken naar tape die speciaal voor dat doel is ontworpen. Er zijn tal van merken online en bij schoonheidswinkels verkrijgbaar. En zorg ervoor dat u de instructies van de fabrikant opvolgt.

Bottomline? Gebruik geen oude tape die rond je huis ligt. En verwacht niet teveel.