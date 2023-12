PVV-leider Wilders draagt Plasterk voor als informateur

PVV-leider Geert Wilders draagt Ronald Plasterk voor als informateur. Hij deed dat in een Kamerdebat over de verkiezingsuitslag en het eindverslag van verkenner Plasterk. Die vindt dat er een rechts kabinet moet komen van PVV, VVD, NSC en BBB.

De verkenner vindt dat er een korte informatieronde moet komen waarin de vier partijen eerst onderzoeken of ze het eens kunnen worden over onderwerpen die de rechtstaat aangaan. Deze tussenformatie zou tot eind januari moeten duren, aldus Plasterk in zijn eindverslag.