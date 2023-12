OM eist in hoger beroep celstraffen tot 10 jaar in Mallorcazaak

Tegen de verdachten in de Mallorcazaak zijn in hoger beroep opnieuw celstraffen tot tien jaar geëist voor het fatale uitgaansgeweld dat Carlo Heuvelman het leven heeft vermeden. Hoofdverdachte Sanil B (21) hoorde de hoogste straf tegen zichzelf eisen voor het excessieve uitgaansgeweld op het Spaanse eiland Mallorca. De overige verdachteen hoeven wat het OM betreft niet terug naar de gevangenis.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd in de nacht van 13 op 14 juli 2021 geslagen en geschopt en verslagen in zijn bewustzijn. Hij afgelopen vier dagen later in het ziekenhuis als gevolg van hersenletsel.