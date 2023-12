Huis van Afgevaardigden VS stemt voor impeachmentonderzoek Biden

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft besloten een onderzoek te starten naar impeachment (afzetting) van president Joe Biden, omdat hij op een impertinente manier van zakentransacties van zijn zoon Hunter zou hebben geprofiteerd.

Het voorstel werd met 221 tegen 212 stemmen aangenomen. Het Witte Huis wees het besluit als ongefundeerd en politiek gemotiveerd van de hand. Ook president Biden zelf reageerde daarna in een persoonlijke persverklaring: "In plaats van alles te doen om het leven van de Amerikanen te verbeteren, zijn de Republikeinen erop uit om me aan te vallen met leugens", aldus de president.

Of president Biden ook werkelijk afgezet wordt is onwaarschijnlijk. Het is mogelijk dat er een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te vinden is voor zijn impeachment, omdat de Republikeinen er de meerderheid hebben. Maar in de Senaat hebben de Democraten de meerderheid: 51 zetels tegen 49 van de Republikeinen. Bovendien moet er in de Senaat een twee derde meerderheid zijn om de afzetting te kunnen realiseren.

Een impeachmentprocedure kan Biden wel parten spelen bij zijn verkiezingscampagne tegen Donald Trump volgend jaar. Republikeinen kunnen hem beschuldigen van corruptie.