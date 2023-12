Driekwart wil zwaar illegaal vuurwerk in de wapenwet

Moet het bezit van zwaar vuurwerk, bijvoorbeeld cobra's, onder de wapenwet vallen? Driekwart (77 procent) vindt van wel: "Laten we het bestraffen voor wat het is: moedwillig levens in gevaar brengen." Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 32.000 leden van het Opiniepanel.

Deze zomer is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om zwaar illegaal vuurwerk onder de wapenwet te laten vallen. Daarmee wordt het gelijkgesteld aan bijvoorbeeld handgranaten. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz wil eerst onderzoeken hoe effectief dat is.

Ook straffen voor het bezit van 'lichter' illegaal vuurwerk mogen van de deelnemers omhoog. Die straffen variëren nu tussen een geldboete van 400 euro tot maximaal negen maanden gevangenisstraf. Wie al eerder de fout is ingegaan, kan vijftien maanden gevangenisstraf krijgen. Ruim de helft (56 procent) vindt die straffen te laag. "Het is levensgevaarlijk. Je moet de mensen die dat spul afsteken veel zwaarder straffen, dan geef je ze een reden om het niet te doen."