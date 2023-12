Omtzigt over motie spreidingswet: ‘het is een verzoek’

NSC-leider Pieter Omtzigt vindt de motie die VVD-leider Dilan Yeşilgöz woensdagavond mede namens NSC indiende niet raar, omdat het volgens hem om een verzoek gaat. De motie waarin de liberalen vragen om uitstel van behandeling van de spreidingswet in de Eerste Kamer veroorzaakte veel commotie, omdat de Tweede Kamer niet over de agenda van de senaat gaat.

Hier is Omtzigt het dus niet mee eens. "Er gaan vaker verzoeken naar de Eerste Kamer om wetsvoorstellen sneller of minder snel te behandelen", licht hij toe. "Het is een verzoek, het is niet meer en het is niet minder." De NSC-voorman noemt het juist "op zich wel netjes" dat het verzoek nu in de openbaarheid wordt gedaan, in plaats van binnenskamers.

Over de motie, die ook werd ondertekend door PVV en BBB, wordt pas later gestemd. De spreidingswet komt uit de koker van demissionair VVD-staatssecretaris Eric van der Burg, en moet ervoor zorgen dat asielzoekers gelijkmatiger over het land worden verspreid.