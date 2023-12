Aanhoudingen in Nederland en Denemarken om voorbereiden aanslag

De Deense autoriteiten melden dat bij een antiterreuroperatie een aanhouding is verricht in Nederland. Ook zijn drie verdachten opgepakt in Denemarken. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De Deense autoriteiten hadden eerder op de dag al melding gemaakt van meerdere aanhoudingen, zonder daarbij in detail te treden. Premier Mette Frederiksen noemde de situatie toen "zeer ernstig". Het dreigingsniveau in Denemarken staat al jaren op niveau vier van vijf. De autoriteiten denken dat het risico verder is toegenomen doordat dit jaar moedwillig korans zijn beschadigd door activisten. Nederland heeft het dreigingsniveau onlangs ook verhoogd, van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dat is het op een na hoogste niveau. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) sprak over een "reële kans" op een aanslag.