De Rotterdammer die donderdagmorgen is opgepakt in een terreuronderzoek, is volgens het Duitse Openbaar Ministerie "al jaren lid van Hamas". Het gaat om Nazih R., zo is bekendgemaakt. De man is officieel aangehouden op verzoek van Duitsland. Zowel in Duitsland als in Denemarken loopt een onderzoek waarin de verdachte voorkomt.