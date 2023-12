Zelensky met onbekende bestemming in Frankfurt aangekomen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Duitsland aangekomen. Hij is van Noorwegen naar Frankfurt gevlogen en daarna doorgereisd naar een afspraak ergens in het Rijn-Maingebied, meldt de politie. Wat hij precies gaat doen, is onbekend. Zelensky sprak in Oslo onder meer met de leiders van IJsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland en kreeg daar de toezegging dat die landen hem zullen blijven steunen. Eerder was hij in Washington, waar hij eveneens om militaire en financiële hulp kwam vragen. Die wordt daar opgehouden door Republikeinen in het Congres. Zelensky zei dat zijn land zonder hulp de oorlog tegen Rusland niet kan winnen, maar de bereidheid van westerse landen om hem bij te staan, lijkt te slinken. Het onderwerp staat ook hoog op de agenda van de Europese top die momenteel bezig is in Brussel. Die top is heel belangrijk voor Oekraïne, zei Zelensky via een videoverbinding tegen de aanwezigen.