Start wietexperiment betekent ‘oogsttijd’ voor de cannabisteler

Het Als je wiet wilt legaliseren, komt daar een hoop bij kijken. Daar weet Bart Vollenberg alles van. Met zijn bedrijf Aardachtig is hij een van de drie cannabistelers die vanaf vrijdag legale wiet leveren aan coffeeshops in Tilburg en Breda. "Het voelt echt als oogsttijd", zegt de inmiddels tot agrariër geworden coffeeshopondernemer. "Echt een heel groot moment." Het is vooral het op orde krijgen van de systemen om alles te kunnen verantwoorden en te registreren dat veel tijd en aandacht vergt, laat Vollenberg weten. Het aanbod zelf is bij hem met zes verschillende soorten wiet namelijk nog beperkt. De coffeeshops nemen nu nog op vrijwillige basis deel aan het wietexperiment. De in totaal negentien shops in Breda en Tilburg doen niet allemaal gelijk mee. Het sentiment bij sommige shops is om de kat uit de boom te kijken, legt Vollenberg uit. En dat mag, vindt hij. "Daar is het experiment ook voor bedoeld." Kwaliteit Zelf levert hij met zijn bedrijf vanaf vrijdag aan één shop in Breda en daar komt nog een shop in Tilburg bij. "Maar die heeft vrijdag de systemen nog niet op orde." Het geeft Vollenberg in ieder geval de tijd om rustig te bekijken hoe alles gaat verlopen. In vergelijking met de andere twee telers is hij nog het minst ver. Wel is hij overtuigd van de kwaliteit van zijn wiet, al is er nog wat te verbeteren in het productieproces. De wiet bijvoorbeeld goed drogen "is echt 'een art', een kunst. En het knippen moet je echt in de vingers krijgen", aldus Vollenberg. Bankrekening Een van de zaken waar hij verder tegenaan liep was het verkrijgen van een bankrekening door terughoudendheid bij de banken. "Dat duurde 2,5 jaar." Ook laat hij weten al een stuk of tien inspecties te hebben gehad. Prijsverschil met de gedoogde producten is er volgens Vollenberg "nauwelijks". Hij wil graag marktconform zijn, al denkt hij dat de consument ook wel iets meer wil betalen voor wiet die 100 procent 'schoon' is. Het grote verschil in kosten met de illegale telers is dat hij wél betaalt voor zijn stroom. "Want die stelen doorgaans elektriciteit." Eerste cannabisteler Vollenberg heeft ondanks alles er het volste vertrouwen in dat het vrijdag een succes wordt en ook daarna. "De minister (Ernst Kuipers, red.) komt ook een lintje doorknippen en hij wil toch ook niet in zijn hemd staan." Waar Vollenberg op hoopt, is dat de legale markt straks richting "normale tuinbouw" beweegt. Een eerste stap heeft hij daarin al gezet door zijn bedrijf aan te melden bij LTO, de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders. "Ik werd er met open armen ontvangen", lacht Vollenberg. Daarmee is Aardachtig volgens hem de eerste cannabisteler binnen LTO.