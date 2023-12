Rechtse coalitiepartijen willen geen vuurwerkverbod

Het pleidooi van ruim dertig gemeenten voor een landelijk vuurwerkverbod kan op weinig enthousiasme rekenen bij PVV, NSC, BBB en VVD. Deze vier partijen gaan in de informatiefase met elkaar praten om mogelijk een coalitie te vormen, al houdt de VVD vol alleen als gedoogpartner te willen aansluiten. Deze liberale partij vindt dat de vuurwerkregels al voldoende zijn aangescherpt toen in 2020 onder andere rotjes en vuurpijlen werden verboden. De BBB denkt dat een algeheel verbod niet te handhaven is.

PVV en NSC hebben niet gereageerd op vragen hierover. Wel hebben deze partijen zich in de verkiezingscampagne uitgesproken tegen een verbod. De partij van Pieter Omtzigt (NSC) gelooft meer in handhaving van de huidige regels. De PVV heeft herhaaldelijk in debatten benadrukt dat vuurwerk afsteken een belangrijke traditie is die behouden moet blijven.

"De ellende komt voor het overgrote deel door vuurwerk dat nu al illegaal is", zegt Ingrid Michon (VVD). Het "(levens)gevaarlijke vuurwerk" is volgens haar al verboden. "Maar de handhaving op dat illegale vuurwerk schiet tekort en de straffen zijn te laag. We moeten overlast en vandalisme harder aanpakken." Haar partijgenoot en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen is wél voor een verbod.

"Landelijke regelgeving maakt het nog steeds niet handhaafbaar", zegt ook Kamerlid Henk Vermeer van BBB.