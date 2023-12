Trump stapt naar hoogste gerechtshof New York om spreekverbod

Donald Trump heeft vrijdag bij het hoogste gerechtshof in New York beroep aangetekend tegen zijn spreekverbod in zijn civiele fraudezaak in de staat. Dat spreekverbod verbiedt de voormalige Amerikaanse president zich publiekelijk over medewerkers van de rechtbank uit te laten. De rechtbank legde het spreekverbod begon oktober aan Trump op. Aanleiding voor het verbod waren aanvallen van de Republikein op een belangrijke medewerker van rechter Arthur Engoron. De rechtbank ontving volgens Engoron honderden bedreigingen, nadat Trump op social media een foto van de griffier plaatste waarop zij naast de Democratische Senaatsleider Chuck Schumer stond. Trump noemde de griffier ten onrechte "de vriendin van Schumer". Trump vindt zelf dat zijn uitspraken onder vrijheid van meningsuiting vallen. Hij tekende al eerder bij een lagere rechtbank beroep aan tegen het verbod. In afwachting van het hoger beroep werd het verbod vorige maand al tijdelijk opgeschort. Donderdag oordeelde rechtbank dat het zwijgbevel van kracht blijft. De oud-president kreeg al twee keer een boete van 15.000 dollar (bijna 14.000 euro) opgelegd, nadat hij zich niet aan het spreekverbod hield. De rechter waarschuwde dat de straf bij een volgende overtreding omhoog gaat. Trump heeft ook een spreekverbod opgelegd gekregen in de zaak rond zijn pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.