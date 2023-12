Matthew Perry overleed aan ‘acute effecten van ketamine’

Matthew Perry is overleden aan "de acute effecten van ketamine", een drug die wordt gebruikt om depressies te behandelen en ook als recreatieve drug wordt genomen. Dat staat in het rapport van de lijkschouwer, melden Amerikaanse media. Andere factoren die hebben bijgedragen aan Perry's dood zijn verdrinking, kransslagaderaandoeningen en de pijnstiller buprenorfine. Er zijn geen sporen van andere stoffen als alcohol, methamfetamine, cocaïne, heroïne of fentanyl gevonden. De 54-jarige Perry, vooral bekend als Chandler Bing in de populaire sitcom Friends, werd op 28 oktober levenloos aangetroffen in zijn jacuzzi in de tuin van zijn huis in Los Angeles. Hij werd niet lang daarna dood verklaard. De politie liet al vrij snel weten dat er geen aanwijzingen waren van een misdrijf. Perry worstelde gedurende zijn leven jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving. Volgens vrienden ging het de afgelopen tijd juist beter met hem.