Geheime informatie over inmenging verkiezingen VS kwijtgeraakt

Een map met uiterst geheime informatie die heeft bijgedragen aan de Amerikaanse inschatting dat Rusland probeerde de presidentsverkiezingen van 2016 in het voordeel van Donald Trump te laten uitvallen, wordt sinds het einde van zijn presidentschap vermist, aldus een bron die bekend is met de kwestie. Vlak voordat zijn ambtstermijn als president afliep, had Trump de CIA opgedragen de map naar het Witte Huis te sturen. De informatie over Rusland was samen met andere deels ook niet-gevoelige documenten in de map gevoegd, aldus de bron. Het Russische materiaal bevat geheime inlichtingen die zijn verzameld door de VS en de NAVO, waardoor gevreesd wordt dat de methoden die zijn gebruikt om deze informatie te verzamelen in gevaar zouden kunnen komen, voegde de bron eraan toe. De presidentiële campagne van Trump reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.