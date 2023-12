Premier Netanyahu reageert op dood drie gegijzelden

In een verklaring heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van de drie gegijzelden die vrijdag "per ongeluk" door het Israëlische leger werden gedood. "Samen met het hele volk van Israël buig ik mijn hoofd in diep verdriet en rouw ik om de dood van drie van onze dierbare zonen die werden ontvoerd", zei de premier in de verklaring. "Mijn hart gaat uit naar de rouwende families in hun moeilijke tijd." Duizenden mensen demonstreerden voor de militaire basis in Tel Aviv met protestborden, berichtte het Israëlische Channel 12. De slachtoffers Yotam Haim, Samar Talalka en Alon Shamriz waren door Hamas op 7 oktober ontvoerd. Ze zouden net zijn ontsnapt toen ze de Israëlische troepen tegenkwamen. De krijgsmacht zegt "diepe spijt te hebben van het tragische incident" en de volledige verantwoordelijkheid te nemen. Er is een onderzoek naar het incident gestart. Het Israëlische leger zegt "volledige transparantie" te zullen bieden tijdens het onderzoek.