Winnend staatslot (3,2 miljoen) verscheurt familie

Een inwoner van Rijswijk vindt dat hij 3,2 miljoen heeft gewonnen in de Staatsloterij. Maar is het lot van hem? Of van zijn schoonvader? Dat moet de rechter uitmaken.

Zoals altijd kocht de Rijswijker zijn loten bij de Primera in Bleiswijk, schrijft het AD. De loten die hij kocht waren voor de trekking van de Nederlandse Loterij voor de Droomprijs van 1 oktober. Dertig jaar lang 10.000 euro per jaar, of 3,2 miljoen euro ineens.

Als hij op 3 oktober op de bank de cijfers zit te controleren, komt zijn schoonvader (80) - de Rijswijker heeft een relatie met diens oudste dochter - naast hem zitten. De Rijswijker kijkt naar de trekkingsuitslag. ,,Ik kon nauwelijks geloven wat ik zag." De hoofdprijs valt op zijn lot. Snel maakt hij een foto. En hij feliciteert, zegt hij, zijn schoonvader. Het zo vurig gewenste huis in Suriname zou er nu zeker komen. Hij kon hem nu immers een deel van het bedrag gewoon schenken!

Zijn schoonvader is ook blij. Hij wil het lot even vasthouden en dan vertrekt hij. Naar zijn jongste dochter en haar man. Niet veel later ontdekt de Rijswijker dat zijn winnende lot weg is.

Volgens de schoonvader ging het heel anders. De Rijswijker had hem het lot voor de trekking cadeau gedaan. Hij gaat met zijn lot naar de Staatsloterij en wordt aangemerkt als winnaar. Ook als later de Rijswijker zijn prijs komt ophalen. Die doet dat zonder lot, maar wel met een foto van het winnende lot.

De Rijswijker heeft de Staatsloterij voor de rechter gedaagd. Die hadden zijn oude schoonvader niet moeten gelovem. Hij eiste bij de rechter dat de Nederlandse Loterij het geld aan hem uitkeert.

Maar dat is de Loterij niet van plan. Zij hebben hun werk gedaan, vinden ze. ,,Als hij vindt dat het lot hem is ontfutseld, dan zal hij tegen zijn schoonvader een procedure moeten beginnen."