Bronnen: Israël en Qatar overleggen over nieuw bestand Gazastrook

Israëlische en Qatarese functionarissen zouden zaterdag in Noorwegen weer gesprekken voeren over een volgende gevechtspauze in de Gazastrook, meldt de Wall Street Journal (WSJ) op basis van bronnen. Onder een nieuwe afspraak zou Hamas weer gijzelaars vrij moeten laten in ruil voor de vrijlating van Palestijnse gevangenen. De onderhandelingen zouden volgens de bronnen van de WSJ worden belemmerd door onenigheid binnen Hamas over de voorwaarden voor een nieuwe gevechtspauze. Waar die onenigheid precies over gaat, is onduidelijk. Eind november ging een gevechtspauze van een week in, waarbij Hamas elke dag gijzelaars vrijliet en Israël Palestijnse gevangenen. Sinds 1 december wordt er weer hevig gevochten tussen Israël en Hamas.