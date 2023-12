Massale belangstelling voor uitvaart Hilversumse zusjes

Familie, vrienden, bekenden en vele andere belangstellenden hebben zaterdagmiddag in Hilversum afscheid genomen van de zusjes van 12 en 14 jaar die twee weken geleden omkwamen door een ongeluk op de A1. "Hoewel ons verdriet alles overstijgend is, putten we troost uit de enorme belangstelling en steun die we afgelopen periode hebben ervaren. Ons gemis en verdriet gaan nooit over. Onze onmetelijke liefde voor Cécile en Livia blijft altijd", laat hun familie in een boodschap weten. De beide zusjes kwamen 2 december om doordat een spookrijder frontaal op de auto botste waarin ze zaten. Hun ouders raakten zwaargewond, het is onbekend hoe het met hen gaat. De bestuurder van de tegemoetkomende auto, een 19-jarige Roemeen, overleefde het ongeval ook niet.