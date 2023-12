Families gijzelaars Gaza: stop gevechten, start onderhandelingen

- Families van gijzelaars die door Hamas en andere groeperingen in de Gazastrook worden vastgehouden, roepen de Israëlische overheid op om te "stoppen met vechten en te beginnen met onderhandelingen". De oproep volgt op de bekendmaking door de Israëlische krijgsmacht dat militairen per ongeluk drie gijzelaars hebben gedood in de Gazastrook. Er is groeiende onvrede in Israël over hoe de overheid handelt bij het bevrijden van de gijzelaars die door Hamas op 7 oktober uit Israël werden ontvoerd. Eind november kwamen Israël en Hamas een gevechtspauze overeen, waarbij ook een groot aantal gijzelaars in ruil voor Palestijnse gevangenen werd vrijgelaten. Israëlische en Qatarese functionarissen zouden elkaar volgens The Wall Street Journal zaterdag hebben gesproken over een nieuwe gevechtspauze in de Gazastrook. Qatar treedt in de oorlog op als bemiddelaar tussen Israël en Hamas.