Hoe vertel ik iemand dat hij (of zij) teveel drinkt?

Alcoholgebruik is in onze samenleving wijdverbreid en wordt vaak geaccepteerd. Dit kan het moeilijk maken om iemand te vertellen dat je je zorgen maakt over zijn of haar alcoholgebruik. Het is belangrijk om het gesprek op een goede manier aan te gaan, zodat de persoon zich niet aangevallen voelt.

Wanneer moet je het gesprek aangaan?

Meer drinkt dan vroeger

Minder controle heeft over zijn of haar alcoholgebruik

Problemen heeft met zijn of haar werk, relaties of financiën

Fysieke of psychische problemen heeft als gevolg van alcoholgebruik

Hoe ga je het gesprek aan?

Het is belangrijk om het gesprek op een rustig moment aan te gaan, wanneer de persoon nuchter is. Kies een plek waar je niet gestoord kunt worden.

Begin het gesprek door te vertellen dat je om de persoon geeft. Vertel vervolgens wat je hebt opgemerkt over zijn of haar alcoholgebruik. Gebruik daarbij "ik-boodschappen". Dit betekent dat je je eigen gevoelens en observaties uitspreekt, in plaats van de persoon te beschuldigen.

Je kunt bijvoorbeeld zeggen:

"Ik maak me zorgen om je. Ik heb gemerkt dat je meer drinkt dan vroeger."

"Ik zie dat je moeite hebt om je drankgebruik onder controle te houden."

"Ik ben bang dat je problemen krijgt door je alcoholgebruik."

Luister vervolgens naar wat de persoon te zeggen heeft. Probeer te begrijpen waarom hij of zij zoveel drinkt.

Als de persoon ontkent dat hij of zij een probleem heeft, kun je proberen om hem of haar te laten inzien dat er een probleem is. Je kunt bijvoorbeeld vertellen over de gevolgen van alcoholgebruik, of over andere mensen die met een alcoholprobleem hebben geworsteld.

Wat als het gesprek niet goed gaat?

Het kan zijn dat het gesprek niet goed gaat. De persoon kan boos of verdrietig worden, of hij of zij kan het gesprek afwijzen.

Als dit gebeurt, is het belangrijk om begripvol te zijn. Probeer het gesprek later nog eens aan te gaan. Als de persoon echt niet wil praten, kun je hem of haar aanbieden om hulp te zoeken.