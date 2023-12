Israël noemt wapenstilstand met Hamas onverantwoordelijk

Israël heeft een oproep van een Franse minister voor een wapenstilstand in de Gazastrook verworpen. Minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen zei volgens Israëlische media dat zoiets "onverantwoordelijk" zou zijn en een "cadeau voor Hamas". Cohen trof zijn Franse ambtgenoot Catherine Colonna tijdens haar bezoek aan Tel Aviv. Colonna drong aan op een "onmiddellijke en duurzame" wapenstilstand. Frankrijk maakt zich volgens haar grote zorgen over de situatie in de door Israël belegerde Gazastrook. "Er worden te veel burgers gedood." De Israëliër zei dat een wapenstilstand "niet zal helpen om gijzelaars vrij te krijgen en ons terug zal brengen naar de situatie van 6 oktober", de dag voordat Hamas een bloedige aanval uitvoerde op zijn land. Israël reageerde met grond- en luchtaanvallen op doelen in de Gazastrook. Internationale druk Israël staat inmiddels onder grote internationale druk om tot een humanitaire wapenstilstand te komen. De aanvallen op de Gazastrook hebben volgens autoriteiten in het dichtbevolkte gebied meer dan 18.000 levens gekost. Colonna zal ook nog familieleden ontmoeten van Franse gijzelaars die worden vastgehouden in de Gazastrook. Ze heeft verder nog een afspraak met haar Palestijnse ambtgenoot Riyad al-Maliki op de bezette Westelijke Jordaanoever.