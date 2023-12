Egyptische bronnen: Israël en Hamas open voor staakt-het-vuren

Israël en Hamas staan allebei open voor een hernieuwd staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars, hoewel er nog steeds meningsverschillen bestaan over de manier waarop dit moet worden uitgevoerd. Dat zeiden zondag twee Egyptische veiligheidsbronnen tegen persbureau Reuters. Bemiddelaars Egypte en Qatar wilden pas aan onderhandelingen beginnen als humanitaire hulp aan Gazanen zou worden bespoedigd en dat de grensovergang bij het Israëlische Kerem Shalom daartoe zou worden geopend, aldus de bronnen. Dat laatste stond Israël vrijdag toe, waarop deze zondag de eerste vrachtwagens van de VN met hulpgoederen via Kerem Shalom Gaza binnenreden. Hamas dringt volgens de bronnen aan op het opstellen van een lijst met gijzelaars die eenzijdig moeten worden vrijgelaten, en eist dat de Israëlische strijdkrachten zich terugtrekken achter vooraf bepaalde lijnen. Hoewel Israël ermee akkoord is dat Hamas de lijst zou opstellen, eist het een tijdlijn en inzage in de lijst voordat de tijd en duur van het staakt-het-vuren worden vastgesteld. Israël weigert zich terug te trekken, aldus de bronnen.