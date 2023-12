Wie was de dode baby die in Lekkerkerk gevonden is?

Er is nog altijd niet bekend war de baby vandaan kwam die dit voorjaar levenloos werd gevonden bij Lekkerkerk. Het levenloze lichaampje van het meisje werd op vrijdag 3 maart door een voorbijganger gevonden in een plastic tas die in het water lag onder aan de Schuwacht, een dijk aan de Lek. Het meisje werd geboren na een voldragen zwangerschap en lag mogelijk al weken in het water. Naar de ouders van het meisje wordt nog altijd gezocht.

Er gaat nu een nieuwe poging gedaan worden te achterhalen wie de dode baby was. Het Openbaar Ministerie heeft daarom een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Verder worden er onder andere posters, flyer-acties, online advertenties en een extra uitzending van Opsporing Verzocht gemaakt om deze en een aantal andere zaken opgelost te krijgen. De campagne heet Onopgelost!

Omdat het kindje voor zover bekend geen naam had, mocht de burgemeester haar een naam geven, schrijft Omroep West. Er is gekozen voor Mirjam van Lekkerkerk. Haar voornaam verwijst naar de zus van Mozes, die volgens het Bijbelse verhaal in een mandje in de Nijl te vondeling werd gelegd. Het meisje heeft 'Van Lekkerkerk' als achternaam gekregen, omdat ze daar is gevonden. Onder die naam is ze ook begraven.