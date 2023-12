Dubbelrol ‘heel erg ingewikkeld’, erkent staatssecretaris Van der Burg

- Asielstaatssecretaris Eric van der Burg erkent dat zijn dubbelrol als lid van het kabinet én van de VVD-fractie in de Tweede Kamer "heel erg ingewikkeld is", omdat zijn partij zich gekeerd heeft tegen de spreidingswet die hij als bewindsman moet verdedigen. "Maar het hoort erbij in een demissionaire periode", zegt hij tegen RTL Nieuws.

De VVD kwam vorige week in een Kamerdebat over de verkiezingsuitslag met een omstreden oproep aan de Eerste Kamer om te wachten met de behandeling van de spreidingswet, zolang er onderhandeld wordt over een nieuw kabinet. Het demissionaire kabinet liet daarop weten nog steeds achter deze wet te staan, die bedoeld is om asielzoekers beter over het land te verdelen. Van der Burg, die er tot dusver het zwijgen toe had gedaan, wil geen antwoord geven op de vraag wat hij vond van de door partijleider Dilan Yeşilgöz ingediende motie. Wel merkt hij op dat die afkomstig is van de fractie waarvan hij zelf deel uitmaakt. Hij heeft als Kamerlid "geen publiek standpunt" over zaken die met asiel te maken hebben. "Als ik een mening heb, dan heb ik die intern in de fractie." Als staatssecretaris heeft Van der Burg zich juist sterk gemaakt voor de spreidingswet. Ondanks tegenwerking van zijn eigen partij, die tegen stemde, werd het wetsvoorstel vlak voor de verkiezingen aangenomen in de Tweede Kamer. De staatssecretaris benadrukt dat het kabinet nog steeds achter de spreidingswet staat, die hij dan ook volgende maand zal verdedigen in de Eerste Kamer.