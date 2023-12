Hamas blijft erbij: ruil gijzelaars pas als oorlog stopt

De Palestijnse beweging Hamas benadrukt dat een volgende ruil tussen Hamas-gijzelaars en Palestijnse gevangenen in Israël is uitgesloten zolang Israël niet stopt met de oorlog in de Gazastrook. Een Hamas-functionaris in de Libanese hoofdstad Beiroet zegt open te staan voor initiatieven van bemiddelaars Qatar en Egypte om tot een ruil te komen die een einde maakt aan de strijd. De uitlatingen volgen op meldingen dat de Israëlische geheime dienst Mossad in de Poolse hoofdstad Warschau met de Amerikaanse geheime dienst CIA en Qatar onderhandelt over een akkoord met Hamas om gijzelaars die worden vastgehouden in de Gazastrook vrij te laten. Volgens Israëlische schattingen worden er nog ongeveer 110 gijzelaars vastgehouden in het belegerde Palestijnse gebied. De gewapende tak van Hamas publiceerde een nieuwe video op het sociaal medium Telegram waarin drie oudere gegijzelden de Israëlische regering om vrijlating smeken.