Vulkaan IJsland uitgebarsten na weken vol aardschokken

Een vulkaan bij de IJslandse plaats Grindavik, op zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik, is maandagavond laat uitgebarsten. De circa 4000 inwoners van Grindavik werden al op 11 november geëvacueerd omdat de seismische activiteit in het gebied sterk toenam. De autoriteiten vreesden dat een vulkaanuitbarsting aanstaande was. De IJslandse meteorologische dienst publiceerde foto's van de uitbarsting, waarop te zien is dat gloeiende lava metershoog de lucht in wordt gespoten. Op sociale media circuleren eveneens beelden van lavafonteinen die oranje-rood afsteken tegen de nachtelijke duisternis en van enorme pluimen van stoom en rook. De uitbarsting zorgt voor kleine vertragingen op het vliegveld van Reykjavik, dat vooralsnog gewoon open is. Wel is een verbod op het vliegen met drones afgekondigd. Sinds november zijn in het gebied rond Grindavik duizenden kleine aardbevingen geregistreerd, die wegen en gebouwen in het visserplaatsje beschadigden. Grindavik ligt op het schiereiland Reykjanes, dat bij toeristen populair is om zijn vele geisers en warmwaterbronnen.