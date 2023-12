Drie jonge jongens aangehouden voor zedenmisdrijf Helmond

De politie heeft maandag drie minderjarige jongens aangehouden op verdenking van een zedenmisdrijf in een park in Helmond, afgelopen zaterdag. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om verdachten van 15, 16 en 17 jaar oud uit de Brabantse plaats. Het slachtoffer is een 32-jarige vrouw.

Het zedenmisdrijf vond plaats rond 04.00 uur in het Burgemeester Geukerspark in Helmond. Het park was zaterdag tijdelijk afgesloten voor onderzoek. De politie zegt in deze zaak terughoudend te zijn met de communicatie "in verband met de privacy van het slachtoffer én om het onderzoek niet te verstoren".