Rechtbankzitting in zaak opruiing door FVD’er Gideon van Meijeren

De rechtbank in Den Haag houdt woensdagochtend een inleidende zitting in de zaak waarin Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (35) terechtstaat voor opruiing. Het gaat om twee gevallen uit 2022, waarbij de politicus van Forum voor Democratie suggereerde dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is.

Het eerste moment was op 2 juli vorig jaar, tijdens een boerenmanifestatie in het Gelderse Tuil, waarbij de politicus in een toespraak naar voren bracht "dat het toelaatbaar is zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, mocht die overgaan tot onteigening van boeren".

Het tweede geval betreft uitspraken in een interview dat op 13 november gepubliceerd werd op internet. In dat gesprek zei hij te hopen "op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement". Hij zei wel te hopen dat deze revolutie vreedzaam zou verlopen.

Van Meijeren stond tijdens de Tweede Kamerverkiezingen als derde op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie en werd herkozen. Eerder noemde hij het proces "een politiek proces, een heksenjacht".

De politicus is tijdens het onderzoek door de rijksrecherche opgeroepen voor een verhoor, maar is niet verschenen. Tijdens de zitting op woensdag vraagt de rechter of er nog bepaalde onderzoekswensen zijn en wordt de verdere planning van de strafzaak besproken.