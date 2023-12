Zeeland wil geen aantasting landschap door bouw kerncentrales

De Sloerand, een groene zone tussen de huidige kerncentrale en het dorp Borssele, blijft onaangetast, van de bouw van koeltorens wordt afgezien en het Rijk moet een fysiek informatiepunt inrichten waar inwoners zich kunnen laten informeren over de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Dat is een greep uit de lijst met voorwaarden die de provincie Zeeland verbindt aan de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales in het dorp Borssele. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Borssele een jaar geleden aangewezen als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales. Ook wil het Rijk de huidige kerncentrale in het dorp openhouden. De provincie stelt dat als de plannen doorgaan, die een grote impact op de regio hebben. Daarom heeft Zeeland aan onder meer maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, gemeenten, waterschap en inwoners gevraagd aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de plannen te kunnen laten doorgaan. Ook heeft de provincie gekeken naar de kansen die er voor Zeeland zijn als er twee nieuwe kerncentrales komen. Meer maatregelen Verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat legt uit dat er een aantal voorwaarden zijn die de provincie als no-go's beschouwt. "Dit betekent dat als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, de provincie Zeeland niet meewerkt aan de eventuele nieuwbouw van twee nieuwe kerncentrales en de eventuele bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale." Zeeland stelt onder meer als harde voorwaarde dat er geen koeltorens worden neergezet. De provincie vindt dat die het landschap aantasten en een negatieve impact op de leefbaarheid hebben. Ook wijst Zeeland erop dat als er nieuwe kerncentrales komen, de overheid meer maatregelen moet nemen op het gebied van veiligheid. Pakket voorwaarden De provincie verwacht dat nieuwe kerncentrales Zeeland ook kansen bieden en denkt daarbij onder meer aan het opzetten van een nucleair onderzoeks- en kenniscentrum. In het pakket voorwaarden roept de provincie op de huidige onderwijsinstellingen, variërend van wetenschappelijk onderwijs tot vakonderwijs, hierbij te betrekken. De provincie wil haar voorwaardenpakket in het eerste kwartaal van 2024 aan het Rijk aanbieden. Ze wil dat samen doen met de gemeente Borsele. Op initiatief van de gemeente heeft de zogeheten Borselse Voorwaarden Groep, die bestaat uit burgers en dorpsraden, ook een pakket voorwaarden samengesteld voor onder meer de bouw van nieuwe kerncentrales.