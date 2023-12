Gemeente stuurt asielzoekers in opvang Uden niet weg

De asielzoekers die woensdag zijn aangekomen bij het Van der Valk-hotel in Uden worden niet weggestuurd. Dit schrijft de gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, in een verklaring. De Noord-Brabantse gemeente wil de rechtszaak komende vrijdag afwachten. De vergunning voor de opvang werd woensdag geschorst nadat omwonenden naar de rechter waren gestapt. Hierdoor mogen de komende twee dagen geen mensen worden opgevangen in het hotel. De gemeente gaat de schorsing niet handhaven en noemt hiervoor meerdere redenen. Zo is er zicht op legalisatie en is er vrijdag een zitting en uitspraak van de voorzieningenrechter. Ook zegt Maashorst dat de nood hoog is en de omstandigheden in Ter Apel mensonterend zijn. De gemeente zegt het wel "uiterst onwenselijk" te vinden als in de huidige situatie nog meer mensen worden gehuisvest in het hotel. Een woordvoerder van het COA laat weten dat dit op de korte termijn niet zal gebeuren.